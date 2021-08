Com pandemia ainda em alta, Tivoli Shopping recebe circo

O Tivoli Shopping recebe, a partir desta sexta-feira (13), o Circo dos Sonhos, do ator Marcos Frota, que ficará instalado no estacionamento do empreendimento para uma curta temporada.

Apesar do município ainda não ter visto a redução de casos e mortes pelo coronavírus, o circo foi autorizado pelas autoridades e deverá seguir todas as regras impostas pelo Plano SP. Nos últimos 12 dias, Santa Bárbara registou 18 mortes pela doença.

No mês de maio, Americana não permitiu o funcionamento do Circo Maximus por conta da pandemia. A decisão do poder executivo dividiu opiniões na internet e, após alguns dias, a caravana acabou deixando a cidade sem receber o público.