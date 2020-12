Com Omar e Chico na Câmara, vereadores fazem discurso

O atual prefeito Omar Najar (MDB) e o prefeito eleito Chico Sardelli (PV) estiveram na Câmara de Americana, nesta quinta-feira. A dupla compôs a mesa diretora e ouviu “recados” dos vereadores, que hoje participam da última sessão do ano. Antes de abrir a palavra aos parlamentares, o presidente da Casa, Luiz da Rodaben (Cidadania), também fez um discurso (vídeo abaixo).

Cada parlamentar usou a palavra. Agradeceram o atual prefeito pelas ações à frente da prefeitura e – no geral – deram as “boas-vindas” à Chico Sardelli. Os vereadores Rafael Macris (PSDB), Dr. Otto (Cidadania), Marschelo Meche (PSL), Gualter Amado (Republicanos) e Vagner Malheiros (PSDB) não usaram a palavra.

Maria Giovana (PDT) – oposição durante o governo Omar e principal adversário de Chico nas urnas discursou. “Que vocês possam fazer uma política pública transparente. Boa sorte, sucesso, enquanto presidente do PDT coloco o partido à disposição para discutir projetos para a cidade”.

Chico também usou a palavra e falou em harmonia entre os poderes. “Um adjetivo que da pra encaixar para o prefeito Omar foi “um prefeito necessário”. Agradeço a parceria e os conselhos. Procurarei ser o mais tranquilo possível no executivo com portas abertas ao legislativo. Espero ter essa harmonia tranquila para conduzir nossa administração. Adversários se eu exagerei em algum momento, desculpas.”

Já Omar bateu na tecla de que precisou tomar atitudes impopulares e falou da dificuldade que Chico deve enfrentar na prefeitura. “Vereadores que vão continuar na próxima legislatura boa sorte a todos. Sei da vontade e luta do Chico pra fazer uma Americana melhor. Certeza que terão sucesso. Muito trabalho pela frente. 2021 infelizmente vamos passar por situações desagradáveis. Agradeço de coração a população de Americana que me deu essa confiança e eu procurei servir da melhor maneira possível. Se não deu pra fazer é porque não tinha condições de fazer. Passei noites em claro por conta de pagamentos. Tenho certeza de que o Chico fará o melhor. Vamos deixar a prefeitura com as contas em dia. Deus te ajude, não vai ser fácil. Não vou pintar pra você que vai ser fácil. Mas com a ajuda de todos vamos chegar lá”.