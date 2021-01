Com obra de ampliação, ETE Balsa alcança eficiência de quase 100%

Com a ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Balsa – obra finalizada em outubro de 2020, as análises realizadas pós-obras pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste com os efluentes tratados na estação apontam uma eficiência de 95%, índice acima do determinado pela Legislação Ambiental Vigente. Investimento da obra foi ordem de R$ 5,4 milhões.

O ganho na operação da ETE Balsa, bem como na qualidade do meio ambiente, proporcionado pela obra que ampliou em oito vezes a sua capacidade de tratamento do esgoto, fez parte do planejamento de expansão no sistema de esgotamento sanitário do município, com a conquista dos 100% do esgoto tratado na cidade. A meta foi alcançada com as novas ETE Toledos II e ETE Barrocão, obras entregues no início de 2019 e final de 2020, respectivamente.

As novas adaptações (Retrofit) realizadas pelo DAE na ETE Balsa determinaram uma nova concepção no tratamento da estação, permitindo tratar até 160 l/s, garantindo assim as demandas atuais e futuras com o desenvolvimento do município. A ETE Balsa trata os esgotos coletados de parte da Zona Leste e sua ampliação a deixou preparada para expandir o atendimento.

A ETE Balsa está instada em área rural de Santa Bárbara d’Oeste, próxima do limite dos municípios de Americana e Limeira, à margem esquerda do Rio Piracicaba, que é o corpo hídrico receptor do efluente já tratado na estação. O investimento contou com recurso próprio do DAE e repasse da cobrança paulista pelo uso dos recursos hídricos – Agência PCJ.