Com novos donos, The Farm anuncia show do Guilherme e Benuto

O The Farm recebe na próxima sexta-feira (08), a partir das 18h, através da “Comitiva Notícia FM”, o show da dupla Guilherme & Benuto. Na mesma noite, quem também sobe ao palco é o cantor Thiago Lins.

A casa passa a ser gerenciada pelos sócios e empresários Sergio Santos e João Cleto. A nova gestão fará com que o The Farm expanda e potencialize a sua marca, com a parceria exclusiva com a rádio Notícia FM, prometendo ser o celeiro dos principais artistas do Brasil.

Atualmente, Guilherme & Benuto estão trabalhando a divulgação da música “Sigilo”. Composição da própria dupla, o single faz parte do DVD “Drive In 360”. Pioneiro neste formato, no Brasil, o registro histórico aconteceu, em julho do ano passado, no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Piracicaba, interior do Estado de São Paulo. O segundo DVD da carreira dos irmãos, contou com as participações especiais, de forma virtual, de Dilsinho, o duo mexicano Río Roma e do DJ Guga.