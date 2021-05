Com moral, Leoncine no palco com vice governador

O evento com o vice governador do Estado de São Paulo. Rodrigo Garcia, na última sexta-feira, em Santa Bárbara, foi marcado por algumas pequenas indicações do cenário político na região.

Uma delas foi a presença do vereador de Americana Lucas Leoncine (PSDB) no palco da cerimônia ao lado das autoridades, que indica que o novato “está com moral” no partido e no grupo dos deputados Cauê e Vanderlei Macris (PSDB). Leoncine vem mostrando ações de destaque no seu primeiro mandato e muita “sede ao pote” o que também pode indicar “costa quente” dentro do partido e aval pra trabalhar.

CAUÊ. Agora secretário da Casa Civil, Cauê Macris (PSDB), decidiu não se pronunciar sobre 2022. Questionado pelo NM, Cauê não deu qualquer informação sobre seu rumo no próximo ano.

VICE GOVERNADOR. A maioria das autoridades que fizeram o uso da palavra durante o evento já se “adiantou” chamando Rodrigo Garcia de Governador. Rodrigo, que “escorregou” em suas respostas sobre a candidatura e possível ida para o PSDB, é o nome mais forte para ser o candidatado do grupo do governador João Doria (PSDB).

DENIS. Denis tem sido figura presente nas atividades políticas da região. Fortíssimo candidato a deputado, Denis – ex-prefeito de Santa Bárbara -, esteve no palco e fez o uso da palavra ao lado de Cauê e Vanderlei.