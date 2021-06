Com massagem tântrica, Brasilienses descobrem novo estilo de vida

Na Capital Federal, a terapia asiática mudou o

comportamento de homens e mulheres para uma nova

forma de consciência e autoconhecimento corporal,

proporcionando maiores sensações de bem-estar e prazer

Localizada estrategicamente no Planalto Central do país, entre os paralelos 15 e 20 Sul, e conhecida por seu misticismo, Brasília vai muito além da política. Fundada em 1960 por Juscelino Kubitschek, a Capital Federal tem se destacado nos últimos anos pelo forte crescimento de espaços dedicados a terapias alternativas, como as massagens.

Uma técnica, em especial, a massagem tântrica, tem sido apreciada neste universo de saúde e bem-estar, atraindo cada vez mais os brasilienses, os moradores da região, além das pessoas de outros estados que durante a semana trabalham na cidade.

A massagem tântrica é uma terapia séria, surgida na Ásia, que atua para ajudar os praticantes a ter uma melhor qualidade de saúde física e mental e de vida, atuando para ampliar a consciência e desbloquear medos e angústias.

Homens e mulheres podem se beneficiar desta técnica, que tem sido cada vez mais oferecida em espaços holísticos, clínicas e spas da Capital Federal. Da mesma forma, há um bom contingente de profissionais que também atendem em domicílio. Esses locais que oferecem a terapia tântrica e os profissionais da região são facilmente encontrados guias de serviços que divulgam massagem tântrica em Brasília e outras praticas direcionadas à saúde e bem estar.

A terapia tântrica, por exemplo, engloba um amplo trabalho interligando todo o corpo do paciente – mente e espírito – a fim de desenvolver e ajudá-lo a redescobrir toda a potencialidade de sua sexualidade – sem medo nem culpa.

Diferentemente das massagens sueca, ayurvédica e tailandesa, a tântrica busca reequilibrar a energia corporal e ajudar a pessoa superar traumas e bloqueios. Ela desperta a energia sexual e expande a capacidade de sentir prazer, sempre levando em consideração as experiências do praticante – as boas e as frustrantes.

A técnica quebra essas barreiras e mostra que o corpo é capaz de dar prazer e tem uma capacidade orgástica incrível. Este tipo de massagem traz consciência corporal e quebra essas crenças limitantes de uma forma muito amorosa e sutil. Isto porque a maioria dos transtornos são psicológicos, emocionais ou energéticos.

A massagem tântrica tem um grande potencial para ajudar os homens, por exemplo, a minimizar problemas com disfunções sexuais – especialmente a erétil, que atinge em torno de 40% dos homens brasileiros.

No caso das mulheres, grande parte delas nunca teve um orgasmo, a terapia e a massagem podem ajudar esse público com este e outros problemas, como anorgasmia, baixa libido e vaginismo (dor durante a relação sexual).

Entre os benefícios trazidos pela massagem tântrica, destacam-se o prolongamento da ereção e do estado orgástico, o despertar da sexualidade e o desbloqueio das emoções, que permitem bem-estar físico, mental e espiritual, além da autoestima e autoconfiança.