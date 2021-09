Com mais 4, Santa Bárbara passa das 800 mortes da Covid

Com mais 4 mortes da Covid este final de semana, Santa Bárbara passou das 800 vítimas fatais da doença. O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta quarta-feira (08 de setembro de 2021). A vizinha Americana somou mais 3 óbitos no final de semana.

• 550 casos suspeitos

• 23279 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 36 de moradores de outros municípios

• 22347 casos curados

• 75156 casos descartados

• 803 óbitos confirmados

• Nenhum óbito suspeito

• 38 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Sobre óbitos:

Mulher, 86 anos (Óbito em 03 de setembro de 2021)

Homem, 79 anos (Óbito em 04 de setembro de 2021)

Homem, 71 anos ((Óbito em 04 de setembro de 2021)

Mulher, 66 anos (Óbito em 07 de setembro de 2021)