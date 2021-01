Com mais 23, Nova Odessa vai a 2.039 infectados da Covid

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, informou na segunda-feira (18/01) que, nas últimas 24 horas, 23 novos casos positivos de Covid-19 em moradores da cidade tiveram diagnóstico confirmado. Com isso, o número total de positivos subiu para 2.039 na cidade desde o início da pandemia, em março de 2020.

Até o momento, foram contabilizadas oficialmente 6.175 notificações em Nova Odessa, das quais 2.648 já tiveram resultados negativos para o novo vírus. Dos 2.039 casos positivos, 1.730 pacientes já se encontram curados, 31 pessoas seguem internadas – sendo 19 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) de hospitais de referência e 12 na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada.

Foram registradas, até o momento, 68 mortes por Covid-19, e outras cinco seguem em investigação pela Vigilância Epidemiológica. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa destaca a importância do uso contínuo de máscaras, da higienização constante das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70% e do distanciamento social, como formas de combater a disseminação do novo coronavírus.

AÇÕES

Dentro dos próximos dias, a UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada ganhará mais quatro leitos para atender casos de urgência. A ação atende a uma das primeiras determinações do prefeito Cláudio José Schooder, Leitinho (PSD). Com os novos leitos, o número de vagas para casos de urgência será multiplicado por três, chegando a seis no total. Esta ampliação não traz gastos à Municipalidade, pois está sendo realizada com equipes próprias e materiais dos estoques da Prefeitura.

O local já recebe a reforma para a adaptação de duas salas maiores que eram utilizadas para atividades na UR. “Antes, eram apenas seis leitos na internação da UR, sendo dois na urgência e quatro de observação, na parte interna. Com esta ampliação, serão criados mais quatro leitos de urgência, chegando a seis, além de uma melhor estrutura de atendimento. Estamos ganhando um suporte maior nos casos graves”, comentou o prefeito Leitinho, que vistoriou na semana passada as dependências da Unidade Respiratória.

Segundo a Secretaria de Saúde, a demanda de pacientes na UR tem aumentado consideravelmente nas últimas semanas. No dia 1º de janeiro, por exemplo, foram realizados 35 atendimentos, e quatro pacientes tiveram de ser internados. No dia 03/01, foram 57 atendimentos, com cinco internados. “A partir do dia 04/01, a demanda começou a subir e não caiu mais. Na última terça-feira, dia 12/01, chegamos a 117 atendimentos, 12 internos e dois pacientes entubados”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr Nivaldo Luís Rodrigues.