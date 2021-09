Com Macris e Ghizini, Sardelli visita casa da criança

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice, Odir Demarchi, visitaram, na manhã desta quarta-feira (15), as obras de reforma da Casa da Criança Araúna, que está localizada na região da Vila Mathiensen. A vistoria foi acompanhada pelo secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, pelo deputado federal Vanderlei Macris e pelo vereador Fernando da Farmácia.

O prefeito Chico Sardelli ficou satisfeito com o ritmo da obra na escola, que será reativada no próximo ano letivo, e aproveitou para agradecer o trabalho do parlamentar. “O deputado Vanderlei Macris tem feito seu papel com dedicação, contemplando Americana com emendas em diversas áreas. Este recurso nos permitirá oferecer condições mais modernas e confortáveis para as crianças estudarem e por isso, agradeço em nome de todos os americanenses.”

“As obras estão bastante avançadas, as telhas e o piso já foram substituídos e, no momento, a equipe trabalha na reforma da cozinha. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a estrutura das nossas unidades para atender o maior número de alunos nessa fase de retomada das aulas presenciais e, também, no ano que vem, quando o ano letivo volta à normalidade”, afirmou o secretário Ghizini.

A reforma foi iniciada em fevereiro, logo após o prefeito Chico Sardelli ter assinado a ordem de serviço. A obra vem sendo executada com o investimento de R$ 500 mil em recursos federais, intermediados pelo deputado Vanderlei Macris, mais contrapartida de R$ 328.379,63 por parte do município.

A unidade escolar atende 188 crianças, sendo 69 no serviço de creche e 119 alunos na EMEI (educação infantil).