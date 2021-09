Com início da Primavera, temperatura deve cair nesta quarta

O início da Primavera, nesta quarta-feira, deve ser marcara por uma trégua do calor na região. Nesta terça-feira, de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (CIIAGRO), os termômetros bateram a marca de 39,5ºC.

O calorão deve amenizar a partir desta quarta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mínima será de 12ºC e a máxima de 25ºC. Já na quinta-feira, a previsão é mínima de 12ºC e máxima de 28ºC. Já na sexta-feira, a temperatura sobe ligeiramente novamente, com previsão de mínima de 15ºC e máxima de 31ºC.

ALERTA. Ainda, o Inmet está com um alerta para a região de Americana para vendaval, com velocidade do vento variando de 40 a 60km/h, além de declínio de temperatura.