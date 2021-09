Com golaço de Roger Guedes, Corinthians bate Palmeiras

Com um golaço na reta final da partida do recém contratado Roger Guedes, o Corinthians bateu o Palmeiras por 2 a 1 na noite deste sábado em Itaquera. Roger Guedes marcou também o primeiro gol do Timão e foi o destaque da partida.

O primeiro tempo da partida terminou 1 a 1, com Gabriel Menino empatando para o Palmeiras na reta final da etapa.

O Verdão jogou com time misto de olho no jogo da volta contra o Atlético MG na próxima terça-feira em Belo Horizonte. Depois do 0 a 0 na partida de ida, o time do técnico Abel Ferreira precisa vencer o Galo ou de empate com gols.