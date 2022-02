Com GM e PM, Mineirinho anuncia medidas para segurança

Uma reunião nesta quarta-feira (16/02) entre o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, o vereador Professor Antonio, representantes da PM (Polícia Militar) e da GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa terminou com o reforço da parceria entre as forças policiais da cidade visando o incremento das ações preventivas e ostensivas integradas de Segurança Pública – cujas “operações” conjuntas devem começar a acontecer de forma imediata, em dias, horários e locais alternados.

O encontro aconteceu no Gabinete do Paço Municipal, e incluiu a análise das estatísticas recentes do trabalho da GCM, que ajudarão a direcionar os esforços de policiamento. O vice-prefeito adiantou ainda aos presentes que o aumento do efetivo da Guarda deve ser contemplado no próximo concurso público, já em estudos.

“Recebemos a GCM já com um déficit histórico de efetivo. A corporação tem mais de 30 anos e a cidade cresceu muito, e o nosso efetivo não acompanhou o crescimento de Nova Odessa. Mas estamos engajados em aumentar a segurança da cidade e unir os esforços das polícias para garantir à nossa população uma maior sensação de segurança. Vamos fazer diversas operações no município para a população ver que temos segurança”, declarou Mineirinho.

Pela Polícia Militar, estavam presentes o capitão Lindolfo Gustavo dos Santos, comandante da Força Tática e chefe da Seção Operacional do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), e o tenente Denis Boschi, comandante do Pelotão em Nova Odessa. Pela Prefeitura, estavam o chefe de Segurança, coronel Carlos Fanti, o secretário de Governo, Robson Paulo, e o secretário-adjunto de Desenvolvimento, Eduardo Mota, além do comandante da Guarda Municipal, Luciel Carlos de Oliveira.

“É muito importante essa integração. Nova Odessa é uma cidade calma, tranquila, mas os índices de criminalidade vêm aumentando na região e precisamos cuidar da cidade. O sucesso hoje em Segurança Pública é obtido com videomonitoramento e a integração entre as polícias”, falou o vereador ao final da reunião de trabalho.

“O caminho é realmente a integração entre os órgãos, município e estado, através dos diversos órgãos”, acrescentou o capitão Lindolfo.

ESTATÍSTICA

“Foi uma reunião muito produtiva, e a integração das forças de Segurança se faz necessária e urgente. Debatemos os dados mais recentes de criminalidade e, juntando as forças, a gente vai conseguir com certeza proporcionar uma maior sensação de segurança aos munícipes”, afirmou o tenente Boschi.

O policial salientou a importância de o cidadão registrar junto à Polícia Civil ou à Delegacia Eletrônica todas as ocorrências de crimes, melhorando cada vez mais as estatísticas, além de facilitar o trabalho de inteligência e “ajudar as forças de Segurança a direcionarem melhor o policiamento”.

“Foi uma reunião muito salutar. Pudemos analisar as estatísticas de criminalidade dos meses recentes na cidade, fazer a comparação com janeiro do ano passado e reforçar essa integração da GCM com a PM, para podermos dar mais segurança para a população do município”, afirmou o coronel Fanti após o encontro.

“A GCM apresentou sua produtividade nas ações do começo desse ano, e agendou novas ações integradas com a PM em fiscalização de trânsito, bloqueio e prevenção à criminalidade em áreas de maior incidência de ocorrências”, completou o GCM Luciel, comandante da Guarda.