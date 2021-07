PMNO distribue cobertores a moradores de rua

Na noite de terça-feira (29/06), primeira da série prevista de dias de frio mais intenso, a equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa realizou novamente a distribuição de cobertores aos moradores em situação de rua da cidade. Os cobertores foram cedidos pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Diretoria de Promoção Social da Prefeitura. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, uma massa de ar frio avança pelo Sudeste provocando queda de temperatura, com momentos de frio intenso nos próximos dias.

“Na quarta-feira (30) e quinta-feira (01), as temperaturas caem, principalmente entre a madrugada e início da manhã, quando há condição de geada ao longo da divisa com o Paraná, centro, oeste paulista e Serra da Mantiqueira. Na maior parte do Estado as temperaturas previstas ficarão abaixo dos 10°C, sendo necessário atenção às pessoas mais vulneráveis. Na sexta-feira (02) e sábado (03), o frio ainda continua, porém ele começa a perder intensidade”, traz o alerta do órgão estadual.

“Temos novamente uma frente fria no Estado, baixando muito as temperaturas, principalmente à noite e nas madrugadas. É sempre uma situação de risco para esta população extremamente vulnerável, que dorme desabrigada e que, geralmente, rejeita o convite para passar a noite em um abrigo ou instituição. Por isso, sempre que isso acontece, distribuímos cobertores para a população de rua”, explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag.

Segundo o profissional, estima-se a existência atual de 8 a 10 moradores em situação de rua atualmente em Nova Odessa – número que já chegou a 30 no passado recente –, em cinco pontos monitorados pelas equipes da Prefeitura.

“Com os cobertores, eles podem se proteger melhor do frio ao menos nessas três noites, evitando uma situação de hipotermia. Normalmente eles recebem bem a gente, gostam do apoio da Defesa Civil, apesar de muitos recusarem ir para algum abrigo. É uma população extremamente vulnerável, muitos com problemas de saúde, que precisa de uma atenção especial em momentos como este”, afirmou recentemente o coordenador.

O mesmo vale também para crianças e idosos em geral, alertou o coordenador. “No geral, os moradores de Nova Odessa devem prestar especial atenção neste período às crianças e idosos, que são mais vulneráveis à hipotermia. Se proteger bem do frio, principalmente à noite, colocar um cobertor a mais nas camas para poder passar a noite tranquilos”, completou Vanag.

As ocorrências de queimadas, incêndios, acidentes graves, animais silvestres em área urbana ou de grande porte soltos em vias públicas são atendidas pela equipe da Defesa Civil Municipal e pelos bombeiros civis voluntários da cidade, com o eventual suporte da unidade de Santa Bárbara d’Oeste do Corpo de Bombeiros do Estado, se necessário. Caso perceba um caso assim, o cidadão de Nova Odessa deve ligar imediatamente para a Defesa Civil relatando a ocorrência, pelo telefone (19) 99416-2124.