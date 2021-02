Lojas de shoppings voltam a abrir no final de semana

Durante a coletiva do Governo de São Paulo, hoje (03), foi antecipado o fim do decreto que colocava todo o estado na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos sábados, domingos e feriados, após uma melhora nos indicadores de controle da pandemia. Com essas medidas, todos os setores econômicos poderão funcionar como lojas de shoppings, restaurantes e comércio, desde que a região esteja na fase laranja do plano São Paulo. Com a medida, as lojas de shopping reabrem na Grande São Paulo, incluindo a capital, das 12h às 20h.

A decisão beneficia municípios da Grande São Paulo e regiões de Araçatuba, Campinas, Araraquara, Piracicaba, Baixada Santista, Presidente Prudente, Registro, Sorocaba, São José do Rio Preto e São João da Boa Vista. Além disso, uma nova reclassificação do Plano São Paulo deverá ser divulgada na próxima sexta-feira (05).

Para a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) essas medidas ajudam a dar um fôlego maior aos lojistas, uma vez que esse setor tem sido prejudicado pelas sucessivas medidas de fechamento. “Mesmo funcionando com a capacidade e horário reduzido, vemos essa medida com algo muito positivo para o setor. E é importante ressaltar que estamos sempre em diálogo com o Governo para juntos conseguirmos alavancar a economia e conseguirmos manter empregos, e assim cuidar da saúde neste momento delicado.”, comenta Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Novo horário de funcionamento das lojas de shoppings

De acordo com a ALSHOP, o horário de funcionamento das lojas de shoppings deverão obedecer às 8 horas diárias e a capacidade reduzida em 40%, sendo assim, das 12h às 20h, de segunda a segunda. As mais de 30 mil lojas, nos shoppings do Estado de São Paulo, geram cerca de 180 mil postos de trabalho diretos.