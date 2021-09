Com empresários, Chico tenta viabilizar marginal na Anhanguera

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, apresentaram a um grupo de empresários da cidade o projeto de construção de uma marginal à Rodovia Anhanguera. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (3) no auditório Villa Americana com o objetivo de esclarecer investidores a respeito das ações da Administração Municipal.

Cerca de 15 empresários participaram da reunião. “Acreditamos nesta proposta para promover mais segurança no tráfego de moradores das regiões das praias Azul e dos Namorados. Com esta marginal conseguiremos desafogar a Anhanguera e os motoristas terão mais conforto para acessar os bairros e a rodovia. Queremos obter as autorizações para tirar este projeto do papel o quanto antes”, explicou o prefeito.

Marton explicou a viabilidade da proposta, que inclui a construção de uma marginal entre os km 124 e Km 125 da rodovia, no trecho entre a Avenida Comendador Thomaz Fortunato e o viaduto de acesso a Americana. “Queremos executar esta marginal em parceria com os empreendedores e assim acelerar o desenvolvimento da região pós-Anhanguera. Com ela podemos pleitear a construção de viadutos de transposição à Anhanguera no plano de concessão e renovação de contrato com a CCR Autoban”, detalhou.

A viabilidade de construção da marginal na altura de Americana foi discutida pelo prefeito e pelo secretário com o diretor-geral da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Milton Persoli, na sede da agência, em São Paulo, em junho.