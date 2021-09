Com deputado-padrinho, Nathália anuncia verba de R$ 300 mil

A vereadora Nathália Camargo (Avante) reuniu-se na segunda-feira (20) com o prefeito de Americana Chico Sardelli e o deputado federal David Soares (DEM) para o anúncio de uma verba federal de R$ 300 mil para pavimentação asfáltica. O recurso foi obtido através de emenda parlamentar apresentada pelo deputado após solicitação da vereadora em março desse ano.

Segundo Nathália, o convênio já foi firmado com a Caixa Econômica Federal e está na fase de finalização do projeto e orçamentos. A emenda tem como objetivo o desenvolvimento da infraestrutura urbana. “Esse recurso vai beneficiar quatro ruas em diferentes bairros da nossa cidade, contribuindo com a mobilidade urbana”, comentou.