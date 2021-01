Com Covid-19, Thiago Martins está na UTI

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), infectado pelo coronavírus, precisou ser levado para UTI por complicações da doença. Ele está internado no São Lucas.

De acordo com a assessoria, o médico afirmou que ele passou bem a noite e que houve uma melhora no quadro. Ainda de acordo com o médico, Thiago respondeu bem às manobras de respiração.

O pulmão está bem acometido, inspira cuidados, mas tudo caminha bem. Ele ainda permanece na UTI nesta quinta-feira e se continuar estável deve ir para o quarto nesta sexta-feira.