Com coronavírus, família Dalben avisa que está bem

Em tratamento da Covid-19, o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, informou nesta terça-feira, dia 4 de agosto, que ele e os demais membros da família que testaram positivo para a doença estão se sentindo bem e apresentam evolução positiva em seus quadros clínicos.

“Graças a Deus, estamos apresentando boa recuperação. Estamos seguindo rigorosamente o tratamento indicado pela equipe médica da Rede Municipal de Saúde de Sumaré, que tem nos acompanhado desde os primeiros dias dos sintomas”, contou o prefeito, Luiz Dalben, agradecendo o apoio da população e dedicação de todos os profissionais da Saúde e de todas as demais áreas essenciais que atuam, diariamente, na linha de frente do combate ao coronavírus.

“Muito obrigado a todos os amigos e amigas que, de alguma forma, tem demonstrado carinho por nossa família e feito suas orações para a nossa recuperação”, disse. “Também quero parabenizar a dedicação dos profissionais de Saúde da Rede Municipal que, todos os dias, estão prontos para lutar contra esse inimigo invisível que tem afetado tantas famílias”, completou.

Com início dos sintomas da doença na quarta-feira, dia 29 de julho, o prefeito iniciou o tratamento e o período de isolamento domiciliar já na quinta-feira, dia 30. Entre os sintomas apresentados estão dor no peito e nas costas, fadiga, febre, perca do paladar e olfato, além de cansaço físico.

Prefeito, esposa e filha retornaram ao médico nesta segunda-feira, dia 03, passaram pelos exames médicos e não apresentam alterações nos pulmões. “Todos estão estáveis, com a Graça de Deus. Estou com sintomas de uma gripe bem forte e muito cansaço, mas sem febre e estável”, completou o prefeito.

O Chefe do Executivo também destacou a importância de a população continuar seguindo as orientações sanitárias, com a priorização do distanciamento social e uso de máscaras de proteção sempre que necessário sair de casa.

“Continuem em casa, se cuidando, tomando todas as medidas necessárias. Eu não tenho comorbidade e estou sentido o tamanho do peso que é esse vírus, agora imagina quem possui alguma comorbidade, que traz uma dificuldade muito maior para o tratamento. Estamos seguindo todas as orientações médicas e com fé em Deus, com o apoio de todos, vamos vencer essa doença”, finalizou.

Os pais do prefeito, deputado estadual Dirceu Dalben e dona Mara Dalben, e a irmã Katherine Dalben também passam bem.