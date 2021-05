Com comorbidade, Dirceu Dalben é vacinado contra a Covid-19

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) foi vacinado contra a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 12 de maio. Aos 57 anos e integrante do grupo de risco, pois possui comorbidades, o parlamentar recebeu a primeira dose do imunizante.

A vacinação aconteceu no CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade), localizado na Região de Nova Veneza, em Sumaré, cidade onde reside.

“Estou emocionado, feliz e, principalmente, grato a Deus por esse momento. Peço que Ele abençoe para que toda a população seja vacinada o quanto antes e possa viver com mais esperança de que dias melhores estão por vir. Também sigo com orações para que as pessoas acometidas pela doença tenham sua saúde restabelecida o mais breve possível”, disse Dalben.

O parlamentar destacou, ainda, que a pandemia não acabou e que é importante todos seguiremos os protocolos preventivos. “Sumaré tem realizado um trabalho de muita dedicação no enfrentamento à covid-19. Em nome do prefeito Luiz Dalben, parabenizo toda a equipe envolvida, desde os agentes de limpeza, Segurança, Saúde, Vigilância Sanitária e tantas outras áreas. Ainda assim, a colaboração de toda a população é fundamental para barrar a disseminação da doença, por isso, saia de casa somente em casos de necessidade e evite aglomerações”.

Em 2020, o deputado testou positivo para a Covid-19 e passou por tratamento com médicos e profissionais da Rede Pública Municipal de Sumaré.

“Hoje, Dia dos Profissionais de Enfermagem, queremos estender a nossa gratidão a todos os trabalhadores que estão atuando incansavelmente na linha de frente contra essa doença que está tirando a vida de muitos entes queridos. Com fé, vamos vencer”, destacou.