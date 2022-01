Com Chico, Macris anuncia verba para castração animal

O prefeito de Americana Chico Sardelli e o deputado federal Vanderlei Macris anunciaram nesta quarta-feira (19) a conquista de R$ 70 mil em recursos para a realização de um programa de castração animal na cidade. A emenda foi destinada ao município através do trabalho de Vanderlei e do secretário da Casa Civil, Cauê Macris.

O recurso será destinado ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para a utilização exclusiva no programa de castração.

“Como prefeito de Americana agradeço o trabalho e o empenho do deputado na conquista de recursos públicos pois assim nós construímos uma cidade melhor. A castração de animais também é cuidar da Saúde” disse Chico.

“A gente sabe que ter a saúde pública preservada, também em relação à saúde animal, é fundamental, então conseguimos viabilizar essa verba para que sua administração possa iniciar um processo de castração para melhorar a saúde animal na nossa cidade de Americana”, declarou o deputado.