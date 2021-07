Com assessor em SB, deputado faz tour e traz verba

O deputado estadual Paulo Correa Jr (PSD) veio a Santa Bárbara d’Oeste em extensa agenda na semana passada. Ele passou por Câmara Municipal, Hospital Santa Barbara, OAB (advogados), Acisb (comércio) e encerrou a programação com o Pessoal da ONG Pingo de Luz.

Com o assessor Flávio Camargo, Correa- que está no segundo mandato- também esteve com o vice-prefeito Felipe Sanches (PDT), com o prefeito Rafael Piovezan (PV) e anunciou verba para o Hospital Santa Bárbara. O valor ainda vai depender de documentação, mas pode chegar a R$ 2,5 milhões.