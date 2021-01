Uma criança de 8 anos morreu na tarde deste sábado na cidade de Colômbia (SP) – divisa com Minas Gerais, na região de Barretos. O americanense Miguel Montezano de Oliveira estava em uma área rural em companhia da família no momento do acidente.

A princípio, a informação é de que o garoto teria morrido afogado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Miguel morava no São Vito e estudava na Emef Professor Jonas Corrêa de Arruda.