Com a noite mais longa do ano, inverno chega neste sábado

O Solstício do Inverno irá começar oficialmente às 18h44min deste sábado (20). No outro hemisfério da Terra os habitantes estarão vivenciando o início do Verão. Isso nada tem a ver com a proximidade da Terra ao Sol, como muitos imaginam.

O fenômeno das estações do ano acontece em razão da inclinação do eixo de rotação da Terra de 23° 27′ em relação ao plano da órbita, que faz com que, nesta época do ano, os raios solares incidam menos sobre o nosso hemisfério e mais sobre o hemisfério norte (veja gráfico abaixo). A partir deste sábado, que traz a noite mais longa do ano – do pôr ao nascer do Sol serão 13h16min de escuridão – gradativamente os dias se tornarão mais longos e consequentemente as noites mais curtas.

Em 22 de setembro, por ocasião do Equinócio da Primavera, a duração dos dias e das noites se igualará.

A estação do Inverno irá durar precisos 93 dias, 15 horas e 48 minutos. Em nossa região o Sol nascerá neste sábado às 06h47min, e se porá às 17h28min. A passagem meridiana ocorrerá às 12h08min.

Para aqueles interessados em conferir se o seu signo está correto, saiba que no dia 20 o Sol está na constelação do Touro. No dia seguinte, 21, o Sol entra na constelação dos Gêmeos e fica lá até o dia 20 de julho.

O fenômeno das estações do ano pode ser conferido em nossas próprias residências. É só observar que durante o ano o astro-rei ilumina de forma diferente o nosso lar, uma vez que ele faz caminhos diferentes no céu. É somente por ocasião dos Equinócios – entrada do Outono e da Primavera – que o Sol nasce exatamente a Leste e se põe exatamente a Oeste.

A chegada do Inverno traz também as noites mais propícias à observação dos astros. Nesta época pontificam belas constelações como o Escorpião, a Virgem, o Leão, o Cruzeiro do Sul e a grande constelação da Carina, entre outras.

Aqueles que olharem para o céu após as 21h00, em direção ao horizonte Leste, terão também a oportunidade de observar os dois maiores e mais bonitos planetas do sistema solar: Júpiter e Saturno, ambos visíveis a olho nu. Entretanto, para a observação de suas principais características, só mesmo valendo-se de um potente telescópio.

OMA (Observatório Municipal de Americana)

Devido à pandemia do COVID-19, as atividades públicas e escolares do OMA (Observatório Municipal de Americana), órgão da Secretaria de Cultura e Turismo, estão temporariamente suspensas, sem previsão de retorno.

Maiores informações podem ser obtidas pelo fone (19) 3407.2985.

Artigo do astrônomo do OMA, Carlos H. A. Andrade.