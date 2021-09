Com 15 anos já no tráfico; tentou esconder drogas na boca, mas foi pego

Durante patrulhamento preventivo pelo Jardim Guanabara, em Americana, equipe da Guarda Municipal avistou um jovem já conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira.

Ao avistar a viatura, o adolescente de 15 anos tentou deixar o local, mas foi rapidamente abordado. Durante revista, foi encontrado em sua bermuda R$72 em notas diversas. O adolescente ainda escondia em sua boca 20 pedras de crack.

Questionado sobre a substância entorpecente, o menino confessou estar traficando drogas no local. Diante dos fatos indivíduo juntamente com seu responsável legal foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade signatária determinou a apreensão do menor na Fundação Casa.