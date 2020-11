Com 1.172 casos de Covid-19, Nova Odessa tem 965 curados

Boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Saúde de Nova Odessa aponta que mais 76 pessoas venceram a Covid-19 na cidade. Com as novas altas clínicas, o município chegou à marca de 965 pacientes curados, de um total de 1.172 contaminados desde o início da pandemia. Desse total, 50 (4,2%) morreram. Depois do registro de 20 novos casos na terça (24), nenhum infectado foi contabilizado nesta quarta.

O balanço aponta 4.131 notificações, 397 pacientes em isolamento domiciliar, 15 internados, entre casos positivos e suspeitos (quatro deles na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada), 454 em investigação, incluindo três mortes, 1.574 resultados negativos e 397 com quadro gripal em monitoramento.