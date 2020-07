Colombiana, gata do timão e musas fitness

Canella, o ‘Furacão colombiano’, é destaque na revista

A modelo em entrevista revelou que se sente totalmente realizada na vida sexual e que para um homem conquistar seu coração tem que ser homem com H maiúsculo: ‘mucho hombre’.

A modelo e influenciadora digital Canella, considerada o ‘furação colombiano’, vem encantando o mundo com suas curvas generosas e atitude ousada. Agora, ela é o destaque deste mês de julho na revista eletrônica Diamond Brazil.

Morando atualmente em Barcelona, ela é também um fenômeno das redes sociais, onde acumula quase meio milhão de seguidores. Além disso, através do Instagram, a modelo recebe muitas mensagens exaltando sua beleza dos fãs brasileiros: “espero que meus fãs do Brasil gostem do ensaio. Fiz com muito carinho para vocês, dando o meu melhor na ousadia e na atitude.”

Todas as fantasias realizadas

Canela em entrevista para a Diamond Brazil revelou que já realizou todas as suas fantasias sexuais e que para conquistá-la é preciso ser ‘muito hombre’: “Sou uma mulher realizada no lado sexual e isso se revela na minha atitude. Todas as minhas fantasias sexuais já realizei e me sinto plena. Por isso, para me conquistar, uma pessoa tem que ser muito hombre, muito seguro de si, um homem com H maiúsculo.”

O ensaio, que promete ser dos mais ousados e apimentados já produzidos pela revista, vai ao ar no portal Diamond Brazil no dia 25 deste mês e é exclusivo para assinantes.

Gata do Corinthians feliz da vida

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata do Corinthians, Joyce Zerlenga, que encanta a todos com seu beleza angelical.

Esplêndida e provocante, Joyce Zerlenga é aquela loira que através de cliques onde demonstra seu corpo com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela. Moradora de São Vicente, no litoral paulista, torcedora do Corinthians, ela resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração, onde ela já é Gata do Timão.

Além disso, a gata alvinegra não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de um ensaio com a camisa do Timão. Para poder acompanhar mais sobre a Joyce Zerlenga, basta seguir ela no seu Instagram @zerlengaa.

Luana Gomide quer ser musa fitness

Com rotina de treino em 6x por semana ela afirma melhor shape da vida.

Uma linda ruiva do interior de Minas Gerais aos poucos vai se descobrindo e se tornando uma musa fitness. Estamos falando de Lauana Gomide a gata de 25 anos tem se dedicado muito e o resultado além de perceptível começa a influenciar outras garotas.

A beldade que já realizou dos desfiles na sua cidade aos poucos vem sendo procurada para mais trabalhos artísticos o que começa a ter uma necessidade de começar a profissionalizar sua carreira artística. Lauana afirma que sempre foi apaixonada por fotos e moda, o que faz da gata uma peça coringa para quem quer fortalecer sua marca e também a possibilidade de fotógrafos que querem estampar a beleza dela eternizando em retratos.

Aos poucos as coisas vão se construindo e sem duvida alguma temos uma aposta artística para os próximos meses, é o que aposta todos que a conhecem. Para quem quiser acompanhar os próximos passos da moça vale a pena seguir a beldade na sua conta no Instagram @lauanagomide e ficar por dentro de tudo que envolve essa maravilhosa ruiva de 1,68 de altura que irá dar muito o que falar.

Futura nutricionista fala da sua rotina e mira carnaval.

Filha de Bahiana Thais Villas Boas em seu melhor momento.

Do interior de São Paulo vem se destacando a moradora de Avaré Thais Villas Boas, uma beleza muito bem distribuída em 1,75 de altura, sendo um estilo e simpatia e contagia a todos.

Thais conta que começou muito jovem na carreira artística, aos 11 anos já realizava diversos desfiles pra loja da região e aos 15 começou a malhar e assim se dedicar ao mundo fitness. Muitos anos depois atualmente com 28, a gata afirma está em seu melhor momento e focada em novos projetos.

Entre os planos estão a possibilidade de ser uma musa de uma grande escola de samba de São Paulo e outras possibilidades que devem se concretizar após a pandemia. Vale a pena conferir.

@thasvb