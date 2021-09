Colisão entre moto e ônibus mata jovem de 24 anos em Americana

Uma colisão entre uma moto e um ônibus, no bairro Mario Covas, em Americana, na noite desta terça-feira, matou o jovem Clênio Alves da Silva, de 24 anos.

A vítima foi identificada como Clenio Clistenes Alves da Silva, de 24 anos, que conduzia a motocicleta Honda XRE 300, pela Avenida João Luiz Mazer e no cruzamento com a Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves, ao fazer a conversão, não conseguiu frear, vindo a colidir contra a lateral de um ônibus da empresa SOU Americana, que fazia a linha do bairro Jardim da Balsa.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima que foi levada para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, mas não resistiu. A causa provável do óbito tenha sido traumatismo crânio encefálico(TCE) e trauma abdominal.

Nenhum ocupante do ônibus se feriu. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ).