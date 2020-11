Coligação de Chico comemora candidaturas deferidas

A coligação “Experiência para Americana avançar”, do candidato a prefeito Chico Sardelli (PV) e vice Odir Demarchi (PL), teve todos os 112 registros de candidatura a vereador deferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As candidaturas de prefeito e vice-prefeito também estão deferidas. A chapa de vereadores é composta por 29 candidatos do PV, 29 do PSB, 29 do PL e 25 do Cidadania.

A situação de cada candidatura pode ser consultada no site do TSE, no link divulgacandcontas.tse.jus.br. O deferimento da candidatura significa que o candidato preencheu todas as condições de elegibilidade, ou seja, que não existem contestações e o pedido foi acatado por atender as exigências legais.

Chico destacou a importância desta etapa para a campanha. “Ter todos os nossos candidatos com a situação deferida pelo TSE demonstra claramente que temos um time forte e com todas as condições de fazer uma grande bancada na Câmara Municipal. Nossa campanha segue firme, cumprindo todas as exigências legais e, acima de tudo, apresentando propostas concretas para melhorar a nossa cidade e fazer Americana voltar a sorrir”, afirmou.