Colheita nas vinícolas está a vapor nesse inverno

Além das tradicionais Cabernet Sauvignon Blanc, Sauvignon, Franc e Malbec que já estão em escalada de produção e firmaram sua história nos vinhos finos da Vinícola Góes, outras variedades aparecem como promessa para esta safra. Nada mais, nada menos do que Alvarinho, Verdelho, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Petit Verdot, Tannat, Teroldego e Barbera D’Asti serão colhidas nessa época de inverno e a expectativa de bons vinhos só aumenta no portfólio de produtos da empresa.

Mas muitos ainda se questionam o que são os vinhos de colheita de inverno. Essa técnica, também chamada de dupla poda, consiste em podar (remover) as folhas do caule – a poda determina a quantidade e a localização dos gomos que originarão os frutos na temporada de crescimento. Em geral a 1ª poda ocorre em agosto, e a colheita nesse caso será por meados de fevereiro (verão). A 2ª poda ocorre em janeiro e retarda seu ciclo natural, desta forma, o florescimento ocorre somente em maio e as uvas são colhidas no inverno. Portanto não ocorre a colheita em fevereiro, quando temos períodos de fortes chuvas no final do dia. A intensidade da chuva pode ser extremamente prejudicial comprometendo a qualidade das uvas. Em São Roque, o inverno tem dias ensolarados e secos, com noites frias e praticamente sem chuvas, dessa forma, a poda invertida proporciona consistência na qualidade das uvas, garantindo vinhos com mais personalidade.

“A Vinícola Góes tem 30 hectares destinados ao plantio de uvas viníferas e oito exclusivamente para a técnica da segunda poda, isso aumentará no ano que vem, já prevemos 11 hectares. A qualidade das frutas sem dúvida é o que nos motiva a investir nesse sistema. O crescimento de um ano para o outro chegou a quase 50% e devemos obter à produtividade de 25 toneladas”, enfatiza Luciano Lopreto, diretor comercial da empresa.

Além da área produtiva a vinícola sempre reserva alguns hectares para testar novas variedades e, assim, a cada ano são descobertas castas que se adaptam bem ao terroir da região e após estudos, pesquisas e análises do vinho, eles entram para a linha de produção e fazem parte da gama de produtos oferecidos aos seus clientes. Este ano o destaque deve ficar na Alvarinho e Petit Verdot.

Sobre a Vinícola Góes:

A Vitivinícola Góes é uma empresa 100% brasileira que produz uvas, vinhos e outras bebidas. Localizada no interior do Estado de São Paulo, no Roteiro do Vinho da cidade de São Roque/SP, se destaca por suas modernas instalações, tanto no campo quanto na indústria. Além de uma equipe altamente capacitada, sempre de olho no futuro, a empresa investe em tecnologia, prezando pela qualidade dos vinhos e a preservação de suas raízes. Preferida por muitos consumidores, a marca Góes é atualmente uma das líderes de mercado no varejo (de acordo com a Nielsen) e Top of Mind (registrado pela Revista Supermercado Moderno) no estado de São Paulo. Possui também uma robusta infraestrutura turística, com lojas, espaço de eventos, visitas orientadas, passeios aos vinhedos, restaurante, cafeteria e atividades de lazer, que fazem de seu espaço de Enoturismo um dos mais visitados do país e mais bem avaliados por seus visitantes, de acordo com o TripAdvisor.