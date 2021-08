Coden vai integrar ETA 1 e adutora Palmital

Nesta quarta-feira (04/08), a Coden Ambiental começou a obra que permitirá integrar a Estação de Tratamento de Água ETA (Estação de Tratamento de Água) 1 ao prolongamento da Adutora Córrego Palmital. Além da instalação de 50 metros de tubulação do tipo Biax de 250 milímetros dentro das dependências da Coden, onde fica a ETA 1, a ação inclui a colocação de um macromedidor de vazão de alta precisão.

A medida visa garantir que os 70 litros por segundo de água bruta a serem captados nesse manancial possam seguir na totalidade para as fases de tratamento e distribuição. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em três dias.

Iniciado na segunda quinzena de maio, o prolongamento da Adutora Córrego Palmital vem percorrendo uma extensão de 2,8 mil metros na Rodovia Rodolfo Kivitz, devendo chegar à ETA 1 em aproximadamente um mês.

Com a conclusão da obra, a água captada no Córrego Palmital deixará de passar pela atual interligação a um braço da Represa Recanto 2, nas proximidades da Estância Hípica, o que evitará perdas características deste trajeto, tanto com infiltrações em veios de córregos, como por evaporação na represa. Considerando a primeira fase (Córrego Palmital-Estância Hípica), já concluída, a adutora totalizará 5.820 metros de extensão.

SEM RISCO

Nova Odessa não corre risco de desabastecimento ou racionamento de água tratada neste ano até o momento. Segundo a equipe técnica da Coden Ambiental, as cinco represas da cidade, responsável por 100% da água captada para abastecimento, estão com mais de 76% de suas capacidades somadas, conforme a mais recente medição semanal. “Não estamos realizando racionamento, pois atualmente estamos com 76,04% de capacidade preenchida nos nossos reservatórios e a outorga exige racionamento apenas com 40% ou menos”, explicou o diretor técnico da concessionária, Rean Gonçalves Sobrinho.

Atualmente, para abastecer uma população estimada em 60,9 mil pessoas, a Coden dispõe de 282,76 km de rede; um volume de água bruta reservada de aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos; e um volume de água tratada na ordem de 16 milhões de litros/dia, com apenas 28% de perdas totais. Esses indicadores colocam Nova Odessa em excelentes condições de segurança hídrica.

A Prefeitura de Nova Odessa, por intermédio da Coden, tem atuado intensamente para garantir a segurança hídrica da cidade. Além do prolongamento da Adutora Córrego Palmital-ETA 1, na Rodovia Rodolfo Kivitz e que permitirá a captação de 70 litros de água bruta por segundo (o equivalente a um terço da vazão diária total), até o final do ano, está prevista a conclusão da ETA 2 – Santo Ângelo, que garantirá um volume de água tratada de 3,6 milhões de litros/dia, aumentando em 20% o volume de captação atual. Em breve, também serão construídos 11 mil metros de rede na região do pós-Anhanguera.

E, até 2022, a Coden Ambiental deve iniciar a construção da nova represa de Nova Odessa, anunciada em maio pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho. Em fase de elaboração do projeto executivo, a obra deverá ampliar em até 20% o volume de água bruta armazenada da cidade e será construída na área existente ao longo da Rua Fioravante Martins até ao cruzamento com a Avenida Ampelio Gazzetta, entre os bairros Jardim São Manoel e Jardim Maria Helena. Atualmente, a obra encontra-se na fase de elaboração do projeto executivo.