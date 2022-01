Coden reforma reservatório de água mais velho de Nova Odessa

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, iniciou nesta sexta-feira (14/01 a reforma do reservatório de água tratada conhecido como “Castelo”, o mais antigo da cidade, localizado na sede da empresa, no Jardim Bela Vista. Em uso há mais de 50 anos, o “Castelo” passará pela primeira reforma estrutural, estimada em aproximadamente R$ 900 mil, que serão custeados com recursos de contrapartida do loteamento Jardim Vitória.

Do tipo elevado, em concreto e com capacidade de 400 metros cúbicos, o “Castelo” será reformado em duas etapas. A primeira, que deverá ser concluída em três meses, inclui reparos nos pilares e vigas de sustentação. Na segunda etapa, será feita a manutenção da parte interna, com nova impermeabilização.

Nova Odessa conta atualmente com 11 reservatórios para o armazenamento de 12.050 m3 de água tratada. Desde 2021, a Coden Ambiental vem investindo intensamente na manutenção e aumento deste complexo. “O trabalho que estamos realizando tem como objetivo garantir segurança hídrica e para a população. E cuidar bem dos nossos reservatórios é um passo fundamental nessa direção”, afirmou o presidente da Coden, o biólogo Elsio Álvaro Boccaletto.

Em abril do ano passado, entrou em operação um novo reservatório no Jardim São Francisco, do tipo apoiado, com um volume útil de 600 metros cúbicos. Em agosto de 2021, foi concluída a reforma do maior reservatório de água tratada da cidade, do tipo apoiado, em concreto armado, com capacidade de 5 mil metros cúbicos e também localizado na sede da Coden.

E em 2022, além da reforma do “Castelo”, a empresa acaba de concluir o processo de licitação para a impermeabilização de um dos reservatórios do Sistema Klavin, que tem capacidade de 1 mil metros cúbicos e se encontra desativado.

Os serviços deverão se iniciar ainda em janeiro, com previsão de término após três meses. Também está prevista para breve a instalação de mais um reservatório de 700 metros cúbicos no bairro Las Palmas, no “pós-Anhanguera”, o que elevará a capacidade total de armazenamento para 12.750 metros cúbicos.

A Coden Ambiental completa 45 anos em 2022. A empresa foi criada em 1977 com o objetivo inicial de construir obras públicas municipais. Em seus primeiros anos de atividade, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e rede de água e esgoto nos bairros. Nos anos seguintes, ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde. Também fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal.

Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), primeiro órgão da prefeitura de Nova Odessa responsável pelo saneamento da cidade. Em 2018, foram transferidos também à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta e destinação do lixo comum).