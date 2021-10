Coden realiza manutenção na ETE Quilombo

A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, está avançando no programa de revitalização de suas unidades. Depois da reforma das guaritas das ECA (Estações de Captação de Água) São Jorge e ECA Recanto – e do reservatório de 5 mil metros cúbicos localizado em sua sede, a empresa está fazendo a manutenção preventiva e corretiva nas instalações da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo.

No final de setembro, foi concluída a pintura de todas as tubulações da estação elevatória 1, incluindo guarda-corpos, comportas e armações dos telhados. A ação também contemplou lavagem e reparos dos telhados, escadas e conduítes. A manutenção prosseguirá nos próximos meses e será executada em fases que abrangerão a estação elevatória 2, os reatores, a sala das centrífugas, a sala do gerador de hipoclorito, o tanque reserva, entre outros setores.

“O nosso objetivo é deixar as tubulações e demais instalações bem conservadas para que durem o maior tempo possível e a pintura funciona como uma proteção contra corrosão, oxidação e outros fatores de desgaste”, explicou o diretor técnico da Coden, o engenheiro Rean Gustavo Sobrinho.

A ESTAÇÃO

A ETE Quilombo completará 10 anos de funcionamento em 2022. Sua primeira (e maior) etapa foi inaugurada em 2012, em substituição à ETE Palmital, que na época tratava apenas 7% do esgoto gerado no município. Desde então, a ETE Quilombo foi ampliada e vem alcançando indicadores de excelência e colocando Nova Odessa na vanguarda regional do Saneamento Básico.

Graças à unidade, a cidade deixou de lançar esgoto doméstico e efluentes industriais sem o tratamento adequado no Ribeirão Quilombo, devolvendo ao rio água praticamente limpa. Atualmente, 96% da população é atendida com a coleta de esgoto e 100% do mesmo é tratado.

É considerada uma referência na região especialmente por seus reatores Biopaq Ubox, de tecnologia holandesa, que permitem a ocorrência de duas fases de tratamento do esgoto – aeróbia e anaeróbia – no mesmo tanque. Um dos diferenciais destes equipamentos é a eliminação do odor característico do iodo resultante do processo.

Também faz parte das ações de revitalização da Coden a reforma e ampliação de sua sede administrativa, localizada no Jardim Bela Vista. O projeto executivo da obra já se encontra em elaboração. O prédio administrativo da Coden foi construído em 1989 e ampliado em 2004 e 2013.

Nos anos 1990, ficaram prontas as instalações da área Técnica e do Refeitório. No mesmo período, também foi inaugurado um reservatório apoiado. Em 2017, o Barracão de Materiais e Equipamentos foi reconstruído. Agora, uma nova intervenção adaptará a sede para atender as demandas atuais.

Responsável pelos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos (coleta de lixo comum), a Coden Ambiental tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, que detém 99,96% de suas ações.