Coden inicia prolongamento da adutora Córrego Palmital-ETA 1

Prosseguem as obras do prolongamento da adutora Córrego Palmital – ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, ao longo da Rodovia Rodolfo Kivitz, em Nova Odessa. Iniciada na segunda quinzena de maio deste ano pela Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico da cidade, a nova tubulação vai levar a água bruta captada no Córrego Palmital diretamente à ETA central, dispensando a atual interligação feita via um “braço” da Represa Recanto 2 nas proximidades da Estância Hípica.

Com previsão de entrega em três meses, o prolongamento da adutora permitirá a captação de 70 litros de água bruta por segundo, o equivalente a um terço da vazão diária total da ETA 1, que é de 210 litros por segundo. Também evitará perdas decorrentes do trajeto a ser desativado, tanto com infiltrações em veios de córregos, como por evaporação na represa.

Os serviços estão sendo executados pela empresa HT Construções Eireli, vencedora do processo de licitação, e custeados com recursos próprios da Coden Ambiental, no valor de R$ 315.558,98. Considerando a primeira fase (Córrego Palmital-Estância Hípica), já concluída, a adutora totalizará 5.820 metros de extensão.

De acordo com o diretor técnico da Coden Ambiental Rean Gustavo Sobrinho, a tubulação utilizada é do tipo Biax, uma derivação da linha de PVC para adutoras altamente resistente a impactos, corrosões e pressões de carga na rede. “Vamos armazenar mais água tratada sem diminuir o nível do sistema Recanto, já que estamos captando diretamente de outro manancial”, explicou o engenheiro.

Atualmente, para abastecer uma população estimada em 60,9 mil pessoas, a Coden dispõe de 282,76 km de rede; um volume de água bruta reservada de aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos; e um volume de água tratada na ordem de 16 milhões de litros/dia. Empresa de economia mista cujas ações são quase totalmente pertencentes à Prefeitura, a Coden Ambiental é a concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município há 41 anos (conforme Lei Municipal nº 752/1980).