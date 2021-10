Coden faz ‘reciclagem’ com profissionais do 0800

No final de setembro, funcionários das áreas Técnica e de Atendimento da Coden Ambiental estiveram em Rio Claro/SP, na sede da empresa Estrutura Dinâmica, contratada desde 2019 para executar os serviços de Call Center da concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa. O objetivo da visita foi promover uma reciclagem das profissionais que atendem as chamadas ao 0800 771-1195 e melhorar a experiência dos consumidores que procuram o serviço.

Por parte da Coden, estiveram presentes o diretor técnico, Rean Gustavo Sobrinho, o chefe do Atendimento, Marco Aurélio Gomes de Campos, e o chefe de Contas e Consumo, Alexandre Rodrigues da Rosa.

A iniciativa contou com a participação de sete colaboradoras da Estrutura Dinâmica, incluindo cinco atendentes e duas supervisoras, que puderam esclarecer dúvidas sobre os assuntos mais recorrentes do 0800, entre eles questões técnicas, de consumo e atendimento em geral.

De acordo com o chefe do Atendimento da Coden, Marco Aurélio Gomes de Campos, o valor da conta é um dos questionamentos mais constantes feito pelos consumidores. “Quando não conseguimos sanar as dúvidas pelo telefone, enviamos uma equipe até o local para verificar se há vazamentos, se o hidrômetro está funcionando corretamente, se a leitura está em conformidade e, também, damos orientações sobre o consumo”, explicou.

A Coden tem, aproximadamente, 25 mil consumidores titulares de serviços de água e esgoto e seu 0800 recebe, em média, 800 ligações ao mês. O serviço é gratuito e funciona 24 horas, durante os sete dias da semana, conforme exigência das Resoluções nº 050/2014 e 206/2017 da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

Responsável pelos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos (coleta de lixo comum) desde os anos 1980, a Coden Ambiental tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal de Nova Odessa, que detém 99,96% de suas ações.

Os consumidores podem entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Coden a qualquer momento, através do telefone gratuito 0800 771-1195. Outra opção é o atendimento via WhatsApp (19) 99599-7766, de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h e na sexta-feira das 14h às 15h.