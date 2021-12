Coden faz inventário anual. Mais de 10 mil itens estocados

No último dia 20 de dezembro, a Coden Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, iniciou a conferência anual dos materiais de consumo em estoques, conhecida como Inventário Físico do Almoxarifado. A ação sempre foi realizada no final do primeiro semestre, mas, por recomendação do Tribunal de Contas da União, a partir de 2021 passou a ser adotada no término do exercício, com acompanhamento de um auditor externo.

Os materiais estocados da Coden são classificados em 837 itens, que totalizam cerca de 10 mil produtos necessários às operações das equipes de Asfalto, Água, Esgoto, Manutenção, Limpeza e Administração.

“O principal objetivo do Inventário Físico do Almoxarifado é garantir que os dados contábeis das movimentações dos estoques estejam em conformidade com o saldo real nas instalações de armazenagem”, explicou o diretor financeiro da Coden, Hamilton Lorençatto.

Além da conferência anual, o setor responsável pela gestão dos estoques também realiza a checagem diária de todas as entradas e saídas. Outra forma de verificação é a conferência de itens escolhidos aleatoriamente pela Controladoria Interna em data não programada. Existem, ainda, visitas presenciais de representantes do Tribunal de Contas da União, que realizam conferências também em datas e amostras indeterminadas.

A Coden Ambiental tem intensificado os esforços para manter os estoques enxutos e evitar a depreciação dos materiais, sem deixar de garantir sua disponibilidade. “Em 2021, reduzimos o valor do estoque de R$ 800 mil para R$ 600 mil e vamos continuar nos empenhando para adequar nossas compras ao dia a dia da organização, evitando qualquer tipo de prejuízo ao erário público”, concluiu o diretor financeiro.

Também faz parte das intenções da empresa a reforma e ampliação de sua sede administrativa, localizada no Jardim Bela Vista, incluindo novas instalações para o Almoxarifado, o que vai garantir melhores condições de armazenamento e mais segurança para os profissionais que atuam no setor. O projeto executivo da obra já se encontra em elaboração.

A relação da Coden Ambiental com a cidade completa 45 anos em 2022. A empresa foi criada em 1977 com o objetivo inicial de construir obras públicas municipais. Em seus primeiros anos de atividade, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e rede de água e esgoto nos bairros.

Nos anos posteriores, ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde. Também fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal. Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), primeiro órgão da prefeitura de Nova Odessa responsável pelo saneamento da cidade. Em 2018, foram transferidos à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos.