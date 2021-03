Coden estuda retomar aberturas e ligações de água e esgoto

A Coden Ambiental, empresa de economia mista responsável pelos serviços de Saneamento Básico em Nova Odessa, informou nesta quinta-feira (25) que vai retomar as operações de aberturas de água, ligações de água e ligações de esgoto ao término da fase emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19, que impôs medidas mais duras para conter a circulação de pessoas entre os dias 15 e 30 de março.

De acordo com o diretor técnico da empresa, o engenheiro Rean Gustavo Sobrinho, nesse período, os funcionários estão trabalhando em sistema de rodízio em cumprimento às restrições colocadas para o setor, o que diminuiu muito o contingente operacional. Porém, a demanda de solicitações continua a mesma.

“A melhor forma que encontramos de lidar com a situação foi priorizar os serviços essenciais, como os consertos de vazamentos de água, entupimentos e retornos de esgoto. Nesses casos, as equipes são deslocadas para o local da emergência o mais rápido possível e o serviço não fica para o dia seguinte. Já os demais serviços estão suspensos temporariamente”, explicou.

Atualmente, existem 13 solicitações já protocoladas de aberturas de água e ligações de água e esgoto aguardando o atendimento ser retomado pela Coden Ambiental. Não havendo prorrogação da fase emergencial do Plano São Paulo, as mesmas serão realizadas a partir de 31 de março. No entanto, o Governo do Estado tem informado que deve prorrogar o período.