Coden Ambiental retoma parte das atividades presenciais

Com a volta das cidades paulistas à fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia de Covid-19, anunciada pelo Governo do Estado na sexta-feira (9), a Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, está retomando parte de suas atividades presenciais.

Desde a segunda-feira (12), os serviços de aberturas de água, ligações de água e esgoto e outros realizados pelas equipes de rua voltaram à normalidade, com prioridade ao atendimento dos pedidos que ficaram em espera na última quinzena de março, durante a fase emergencial adotada na segunda onda da pandemia.

Já as solicitações à área de Atendimento ao Consumidor, como pedidos de serviços de rua, emissão de segunda via do boleto, revisão de contas, protocolos de requerimentos ou esclarecimentos de dúvidas em relação ao consumo, permanecem sendo feitas pelo sistema remoto: WhatsApp (99599-7766), de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e sexta das 8h às 15h; telefone gratuito (0800 771-1195); e o site www.coden.com.br.

A volta das cidades à fase vermelha incorpora regras da fase emergencial, com medidas que ficam em vigor até o dia 18 de abril. Após essa data, caso seja necessário, a Coden Ambiental reprogramará o seu atendimento para se adequar às próximas alterações do Plano São Paulo.