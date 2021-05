Coden Ambiental autoriza obras de adutora em Nova Odessa

Com a presença do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, o presidente da Coden Ambiental, Elsio Álvaro Boccaletto, assinou nesta quarta-feira (5) a ordem de serviço que autoriza o início das obras do prolongamento da adutora de água bruta entre o Córrego Palmital e a ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, no Jardim Bela Vista, sede da concessionária dos serviços de Saneamento Básico da cidade.

Acompanharam a assinatura o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, e o presidente da Câmara de Vereadores, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé. Também participaram do ato, pela Coden Ambiental, o diretor financeiro Hamilton Lorençatto e o diretor técnico Rean Gustavo Sobrinho. Esteve presente ainda o representante da empresa HT Construções Eireli (vencedora do processo de licitação), Luiz Antonio Basso Junior.

O prolongamento da adutora Córrego Palmital-ETA 1, ao longo da Rodovia Rodolfo Kivitz, foi viabilizado com investimentos da Coden em recursos próprios no valor de R$ 315.558,98. A obra levará a água bruta captada no córrego diretamente à Estação de Tratamento, dispensando a atual interligação via Represa Recanto 2, nas proximidades da Estância Hípica.

O novo trecho da adutora começa a ser construído neste dia 10 de maio, com previsão de entrega em três meses, e permitirá a captação de 70 litros de água bruta por segundo, o equivalente a um terço da vazão diária média da ETA, que é de 210 litros por segundo.

“O prolongamento também evitará perdas decorrentes do trajeto a ser desativado, tanto com infiltrações em veios de córregos, como por evaporação na represa. Isso significa mais água tratada sem diminuir o nível do Sistema Recanto, já que estamos captando diretamente de outro manancial”, explicou Rean Sobrinho.

O prolongamento terá 2.820 metros de extensão em tubulação Biax, uma derivação da linha de PVC para adutoras altamente resistente a impactos, corrosões e pressões de carga na rede. Considerando a primeira fase (Córrego Palmital-Estância Hípica), já concluída, a adutora vai ter 5.820 metros de extensão no total.

Segurança Hídrica

O prefeito Leitinho ressaltou o compromisso de sua gestão em assegurar a segurança hídrica do município. “Estamos trabalhando para que a população possa contar com um sistema de captação, tratamento e distribuição que garanta uma água de qualidade não só agora, mas também ao longo das próximas décadas, mesmo nos períodos de estiagem”, comentou.

Atualmente, para abastecer uma população estimada em 60,9 mil pessoas, a Coden dispõe de 282,76 km de rede, um volume de água bruta reservada de aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos e um volume de água tratada na ordem de 16 milhões de litros/dia. “Esses indicadores colocam Nova Odessa em excelentes condições de segurança hídrica”, ressaltou Elsio Boccaletto.

Para manter essa “vantagem”, a Coden Ambiental desenvolve um trabalho contínuo de combate às perdas. A empersa realiza o monitoramento remoto, por sistema de telemetria e em tempo real, da pressão e vazão em 52 pontos das redes e dos volumes registrados na saída dos reservatórios. Em 12 anos, o índice de perda de água caiu de 49% para 28%, um dos mais baixos da região.

Para o presidente da Câmara dos Vereadores, “investir na ampliação da capacidade de abastecimento da cidade é garantir qualidade de vida para a população”. “Nos últimos anos, toda a rede de abastecimento foi trocada, o que ajudou a reduzir as perdas e agora esse investimento garantirá mais água bruta. A cidade precisa continuar nesse caminho de desenvolvimento sustentável”, afirmou o vereador Pelé.

As ações de combate a perdas já resultaram na troca de 76,14 Km da rede de água por tubulações em PEAD, extinguindo-se materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros. Hoje, toda a rede de distribuição de água do município conta com tubulações de alta resistência, em PEAD e PVC.

Outra consequência do trabalho de combate a perdas foi a substituição de 8.890 ramais de abastecimento, também em tubos PEAD, beneficiando os bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa, Jardim São Jorge, Jardim Flórida, Jardim Fadel, Vila Azenha, Jardim São Manoel, Jardim Éden, Jardim Capuava, Jardim Alvorada e Centro.