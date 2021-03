Coden Ambiental alerta para evitar o desperdício de água

Com o término do verão e chegada do outono, época que marca também o fim do período chuvoso, o fim de semana ficou marcado pelas temperaturas acima dos 30°C, e que devem se manter pelos próximos dias em Nova Odessa. A combinação de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar levou ao aumento no consumo de água na cidade.

Nova Odessa armazena e capta exclusivamente em represas, e faz o tratamento na ETA do Bela Vista, de onde ela é distribuída para praticamente 100% dos imóveis urbanos. A Coden Ambiental, empresa municipal de economia mista responsável pelo Saneamento Básico, vem monitorando a situação e orienta a população para que economize água durante a onda de calor, atípica para este período do ano.

Segundo o Inmet (Instituto Brasileiro de Meteorologia), a previsão é de que o tempo quente e seco continue até o final do mês na cidade, com temperaturas variando entre 15 e 35 graus. Por conta do aumento no consumo na ordem de 15% nos períodos mais quentes e secos, o presidente da Coden Ambiental, o biólogo e professor Elsio Álvaro Boccaletto, alerta para a necessidade de se evitar o desperdício de água.

“Embora estamos deixando o período de chuvas, é importante lembrar que Nova Odessa faz captação de água em represas e, com p alto consumo, elas oscilam rapidamente, de acordo com as condições climáticas, tanto em épocas de estiagem como durante o período chuvoso. Portanto, a recomendação é que possamos economizar sempre e utilizar a água de forma racional”, declarou Boccaletto.

O alerta do presidente da Coden ocorre justamente em 22 de março, Dia Mundial da Água, data instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 1993, para conscientizar sobre a necessidade de preservação deste recurso natural essencial para a sobrevivência de seres vivos. A ONU escolheu o tema “Valorizando a Água” para os debates deste ano.

“Pensando justamente na importância que a água representa, o prefeito Cláudio José Schooder (Leitinho), nos primeiros dias do seu governo, anunciou a retomada do Plano de Recursos Hídricos do Município de Nova Odessa. O grande objetivo, é buscar recursos externos, inclusive dos órgãos da Bacia PCJ (Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), para adotar as propostas do Plano, adquirido pela Prefeitura, visando garantir que a população da cidade tenha uma água de qualidade, que facilite o tratamento e garanta a distribuição ao longo das próximas décadas”, destacou Boccaletto.

O Plano de Recursos Hídricos de Nova Odessa é um projeto que prevê a recuperação dos mananciais do município e evitar qualquer risco de falta d’água pelos próximos anos. “O prefeito tem essa preocupação, porque água é vida e com capacidade hídrica é possível garantir o crescimento e desenvolvimento do município de forma sustentável. Estamos empenhados neste projeto, que sem dúvida, entrará para a história”, finalizou.