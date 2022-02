Coco Bambu deve abrir as portas em abril em Santa Bárbara

O investimento de R$ 4 milhões em uma nova unidade da rede Coco Bambu no Tivoli Shopping já traz reflexos positivos à economia barbarense. O restaurante tem previsão de iniciar as operações no centro de compras em abril e está com processo seletivo aberto para contratação de pessoal. No total, 100 postos de trabalho foram criados. O impacto positivo do empreendimento na geração de emprego e renda no município é comemorado pela administração municipal.

“Santa Bárbara d’Oeste vive um momento muito especial, com novos empreendimentos sendo anunciados e abrindo suas portas. Hoje a nossa cidade se oferece como um ponto estratégico aos empreendedores que querem abrir ou ampliar os seus negócios. O Coco Bambu atenderá o cidadão barbarense, mas também terá a capacidade de trazer consumidores de outras cidades da região. Com o Coco Bambu e com todos os novos empreendimentos aqui instalados, Santa Bárbara d’Oeste torna-se, sem dúvidas, a capital gastronômica da região”, comenta o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV).

Santa Bárbara tem a menor taxa de desemprego entre as 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), segundo divulgou a prefeitura, com base em estudo da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

De acordo com os dados, com índice de apenas 1,76%, o número de desempregados no município é de 2.406 pessoas. A taxa de desemprego em Santa Bárbara d’Oeste é 7,24% abaixo da média entre as 20 cidades da RMC, que apresenta taxa de 9%.a taxa de desemprego em Santa Bárbara d’Oeste é 7,24% abaixo da média entre as 20 cidades da RMC, que apresenta taxa de 9%.

A chegada do Coco Bambu ao Tivoli Shopping representa investimentos da ordem de R$ 4 milhões, e integra o planejamento de expansão da marca, atualmente presente em 17 Estados, com 58 unidades.

A unidade conta com projeto arquitetônico de 600m², em local privilegiado do empreendimento, e em operação terá capacidade para 200 lugares. O ambiente terá um stand de vendas dos produtos com a marca Coco Bambu (vinhos tinto e branco, espumantes brut e rosé, cervejas, cachaças e pimentas), bar americano com TVs transmitindo canais de esportes, música ao vivo e Espaço Pet.

“A chegada do Coco Bambu ao Tivoli reitera o compromisso do empreendimento em oferecer a Santa Bárbara e região um completo mix de lojas. O restaurante é, certamente, um dos mais aguardados do nosso público, e vem agregar qualidade e sofisticação ao nosso portfólio gastronômico”, ressalta o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

Vagas abertas

As vagas abertas para o Coco Bambu serão distribuídas para 15 funções: auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, auxiliar de garçom, atendente delivery, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, controlador de acesso, recepcionista, auxiliar de almoxarifado, lava-pratos, copeiro, auxiliar de bar, caixa e técnico em nutrição.

Interessados devem encaminhar os currículos até fevereiro para o e-mail [email protected] No assunto, deve ser colocado o nome da unidade “Coco Bambu Tivoli” e o cargo pretendido. Para mais informações, o setor de recrutamento de seleção da rede de restaurantes tem o tira-dúvidas pelo Whatsapp, no telefone (11) 9 8320-6065. Os selecionados para as vagas devem iniciar a integração e o treinamento em março.