Coco Bambu abre 100 vagas de emprego no Tivoli

Âncora de empreendimentos que estimulam a economia e a geração de empregos na região, o Tivoli Shopping é referência para a abertura, já no início de 2022, de mais postos de trabalho. A rede de restaurantes Coco Bambu, que tem previsão de iniciar a operação no centro de compras em abril, está com o processo seletivo para o preenchimento da equipe que será formada por 100 colaboradores.

As vagas serão distribuídas para 15 funções: auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, auxiliar de garçom, atendente delivery, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, controlador de acesso, recepcionista, auxiliar de almoxarifado, lava-pratos, copeiro, auxiliar de bar, caixa e técnico em nutrição.

De acordo com Antonia Matutino, responsável pelo recrutamento do Coco Bambu no Tivoli, a rede prioriza na seleção profissionais que demonstrem comprometimento e espírito de equipe. “A experiência é um diferencial, mas a rede também incentiva a inserção no mercado de trabalho do candidato que apresenta um perfil engajado na política da empresa”, ressalta.

Interessados devem encaminhar os currículos até fevereiro para o e-mail [email protected] No assunto, deve ser colocado o nome da unidade “Coco Bambu Tivoli” e o cargo pretendido. Para mais informações, o setor de recrutamento de seleção da rede de restaurantes tem o tira-dúvidas pelo Whatsapp, no telefone (11) 9 8320-6065. Os selecionados para as vagas devem iniciar a integração e o treinamento em março.

Referência regional

Aguardada pelo público, que antes tinha como referência a unidade em Campinas, a cerca de 50 quilômetros de Santa Bárbara d’Oeste, a filial da rede de restaurantes Coco Bambu ficará mais perto de consumidores também de outros municípios da região que visitam o empreendimento, como Americana, Sumaré, Limeira, Piracicaba, Paulínia e Nova Odessa.

Prevista para iniciar a operação no mês de abril, a nova unidade terá uma área de 600 metros quadrados. Com capacidade para 200 lugares, além de seu cardápio, que é uma marca registrada e leva a assinatura da chef executiva Daniela Barreira, irá oferecer ao público uma carta de vinhos com mais de 50 rótulos de todos os continentes (Velho e Novo Mundo). O ambiente terá ainda música ao vivo e espaço pet.

A chegada do Coco Bambu ao Tivoli Shopping representa investimentos na ordem de R$ 4 milhões e integra o planejamento de expansão da marca, atualmente presente em 17 Estados, com 58 unidades.

“A rede de restaurantes vem a somar com novos empreendimentos de grande porte que escolheram o shopping para ancorar suas atividades. Este mix de produtos e serviços, a cada ano, oferece novas experiências ao público do Tivoli e representa um impulso à economia regional”, conclui o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.