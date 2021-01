do NaBocaDoPovo- Vanderlei Cocato, ex-secretário de saúde de Nova Odessa, assumiu a presidência municipal do PSL 17. Recentemente, ele anunciou seu desligamento do grupo político do ex-prefeito Bill (PSDB) e a desfiliação do DEM.

Segundo informações dos bastidores da política local, Cocato e o suplente de vereador Franco Julio Felippe (DEM) estão articulando a composição de um novo grupo que deve lançar candidato a deputado em 2022.

Confira abaixo a nova executiva do partido.