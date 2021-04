Vanderlei Cocato assume a Saúde em Rafard

O prefeito de Rafard, Fábio Santos (PSL), anunciou na manhã desta quinta-feira (1º) o ex-chefe de Gabinete e ex-secretário de Saúde em Nova Odessa, Vanderlei Cocato, como novo diretor municipal de Saúde. Recentemente Cocato assumiu a presidência do PSL novaodessense e revelou mágoas ao deixar o grupo do PSDB na cidade.

Através de postagem no Facebook, o prefeito Fabinho explicou que optou por alocar o então ocupante do cargo, o médico Victor Heitor Gomes, para trabalhar no enfrentamento direto da Covid-19. “Neste momento de grande dificuldade em nosso país, onde faltam profissionais médicos, Dr. Vitor vai cumprir sua missão na coordenação de UTI em nossa região. Continuará conosco como médico na Unidade Básica”, informou.

Dr. Victor, aliás, foi candidato a prefeito de Mombuca pelo PSL em 2020. Ficou em 2º lugar, com 42,74% dos votos válidos (1.106), contra os 52,76% (1.482) do prefeito eleito Formiguinha (PSDB). Nos últimos anos o médico trabalhou na Saúde em Nova Odessa, junto do então secretário Cocato. Agora, vão repetir a ‘dobradinha’ em território rafardense.

Aos 34 anos, casado e pai de dois filhos, Cocato é formado em Gestão Pública e pós-graduado com especialização em Gerência de Cidades, com ênfase em Saúde Pública. Foi secretário de Saúde em Nova Odessa por quatro anos, entre o final de 2016 e de 2020, atuando ainda como consultor em Gestão e Saúde Pública. “Seja bem vindo Cocato. Nossa saúde precisará muito de você”, ressaltou Fábio Santos.

Cocato ainda foi chefe de Gabinete na gestão do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB) entre 2013 e 2016. “Será uma honra estar em Rafard e vou trabalhar muito pela melhoria no município. Com muita responsabilidade”, destacou. Em janeiro, deixou o DEM e se filiou ao Partido Social Liberal, com o intuito de montar um novo grupo em Nova Odessa.