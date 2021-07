Cocaína e maconha na praça. Ganhou vaga na cadeia

Um homem que vendia cocaína e maconha na praça da Fraternidade em Americana acabou detido por homens da Gama (Guarda Municipal) e foi parar na cadeia. A equipe de Romu GMs Dinael, Clóvis e Salvato patrulhava a área e recebeu denúncia de tráfico de drogas. A ocorrência adentrou a madrugada e foi utilizado o cão Draco nas buscas mais específicas.

A denúncia indicava um homem moreno, moleton preta Onbongo e com uma bicicleta preta fazia seu ‘ponto’ na praça da Fraternidade, no Parque da Liberdade. W.C.M.D., 22, foi abordado e encontrados com ele 3 eppendorfs de cocaína e R$ 48 em notas diversas.

D. disse que a droga era para consumo próprio, mas na casa que ficava em frente ao ponto onde ele foi encontrado, na rua da Sinceridade, o cão Draco foi acionado para farejar e encontrou 34 porções de maconha e 21 eppendorfs de cocaína.