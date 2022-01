Coca-Cola vai dar Kit Bartender em Americana e região

A Coca-Cola FEMSA Brasil, em parceria com a Schweppes, vai sortear um “kit bartender” por dia dentro da promoção “Brindando com Schweppes”. Os kits contêm 1 taça de vidro personalizada, 1 dosador de inox personalizado, 1 bailarina, 1 kit de especiarias, 1 Schweppes Tônica Sem Açúcar e 1 Gin Tanqueray London Dry de 50ml. A promoção vai até 15 de março em todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Consumidores de Americana e demais cidades da região, como Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré, podem participar da ação.

Basta comprar um ou mais produtos Schweppes nas embalagens individuais, consultar o regulamento e se cadastrar no site www.promocaobrindandocomschweppes.com.br, enviar o cupom fiscal e aguardar pelos sorteios, cujos resultados serão divulgados no site da promoção.

O consumidor dobra suas chances de concorrer adquirindo Schweppes Tônica Original ou Sem Açúcar.

Com um portfólio de produtos gaseificados (alcoólicos e não alcoólicos) no Brasil, a Schweppes é uma marca de refrigerantes suíça licenciada para fabricantes nacionais do Sistema Coca-Cola.

As cidades participantes na região de Campinas são: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Capivari, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.