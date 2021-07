Coca-Cola Sumaré faz doação pra Campanha do Agasalho do Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré recebeu esta semana a doação de 460 itens – entre cobertores, calças, agasalhos – da Coca-Cola Femsa, que tem unidade no município. Este foi o resultado de uma ação interna de arrecadação realizada entre os colaboradores e terceiros da empresa em prol da Campanha do Agasalho 2021, promovida pela Prefeitura de Sumaré, por meio do Funssol.

“Agradecemos ao Comitê de Desenvolvimento Social, aos líderes das áreas e demais colaboradores próprios e terceiros que contribuíram com a arrecadação”, comentaram os representantes da empresa.

Até o momento, mais de 10 mil peças foram doadas ao Município. Elas serão encaminhadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), a fim de aquecer o corpo e o coração das pessoas que mais precisam.

“Agradecemos muito a todos os colaboradores da campanha. É esse olhar solidário para o próximo que tem nos ajudado a levar mais amor e esperança às famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade”, comentou a presidente do Funssol Sumaré, dona Mara Dalben.

Campanha do Agasalho 2021

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré iniciou no dia 24 de junho a doação das mais de 10 mil roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho. As peças já estão sendo distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos CRASs, de acordo com suas necessidades.

Devido à pandemia do coronavírus, o Fundo Social decidiu mudar um pouco a forma como são feitas essas doações. Agora, elas acontecem por meio das “sacolas solidárias”, uma adaptação da Boutique Solidária realizada nos anos anteriores, quando as roupas eram posicionadas em espécie de vitrines, como se fosse uma loja, para que a população escolhesse e levasse gratuitamente as que gostassem. No formato atual, as roupas a serem doadas são colocadas em bags e entregues às famílias. As bags foram confeccionadas pelo próprio Fundo Social em parceria com a Secretaria Municipal de Inclusão, e por meio de doações recolhidas pela Polícia Federal.