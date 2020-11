Coca-Cola mantém passagem da Caravana de Natal na região

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, transformou sua tradicional celebração de Natal em uma grande ação de tecnologia e inovação adaptada para o momento de pandemia. Em parceria com a Coca-Cola Brasil, o ‘Natal Juntos Como Nunca’ vai reforçar os laços fraternos e a união em uma celebração inédita. Neste Natal, o melhor presente é estarmos juntos.

“A pandemia impôs o desafio de nos adaptarmos a condições inimagináveis. Diante disso, idealizamos uma celebração de Natal totalmente interativa, para que a tradição da data seja mantida com toda a segurança que a população precisa. A inovação está no DNA da Coca-Cola FEMSA Brasil e, dessa vez, está sendo utilizada para unir as pessoas e cumprir nossa missão de gerar bem-estar social nos lugares em que estamos presentes”, explica Luiz Fernando Carvalho de Mattos, diretor de Marketing da companhia.

Para evitar aglomerações, a tradicional árvore de São Paulo será montada, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, na Ponte Estaiada, um dos principais cartões postais da cidade. Com 46 metros de altura e 17,65 m de diâmetro, terá projeção 360° em alta resolução e exibição de laser que poderá ser vista a 10 km de distância, além de estrela em movimento que integram o novo visual. A inauguração, no dia 5 de dezembro, será transmitida por live nas redes sociais da empresa.

“A parceria entre a Prefeitura e a Coca-Cola FEMSA é fundamental para manter a tradição da iluminação natalina na cidade de São Paulo e valorizar os seus pontos turísticos como a Ponte Estaiada, onde estará a grande árvore, ícone do Natal paulistano”, destaca o secretário municipal de Turismo, Miguel Calderaro. “Neste ano tão desafiador, celebraremos o Natal de uma forma diferente para evitar aglomerações em cumprimento às recomendações da saúde pública, mas comemoraremos a fraternidade e o amor ao próximo, valores que ajudaram a fazer de São Paulo uma cidade global”, finalizou.

Outro clássico natalino, as caravanas de Natal percorrerão 48 cidades com caminhões Mercedes-Benz Novo Actros e Actros iluminados em Black Light e Led, levando ao público de casa projeções em alta resolução. Desta vez, Mamãe e Papai Noel, por ser grupo de risco, não acompanham as caravanas. Mas já gravaram saudações ao público que serão projetadas juntamente com vinhetas.

As caravanas também terão a importante missão de, junto ao conteúdo do Led, disseminar mensagens importantes, como #UseMáscara, #FiqueEmCasa, #LaveAsMãos e #SalveVidas. O mote da campanha deste ano, #JuntosComoNunca, estará estampado no topo dos caminhões para impactar as pessoas que assistirão do alto.

Uma grande novidade em 2020 será o aplicativo oficial do Natal Coca-Cola, idealizado para amplificar as ações natalinas. Disponível para download a partir de 20 de novembro em todas as plataformas, o app gratuito terá uma réplica da árvore e das caravanas, entre outras atrações. Por meio do aplicativo é possível assistir ao comercial da campanha (TVC) e acessar vídeos com a tecnologia de Realidade Aumentada que permite a criação de objetos na tela do celular mais realistas e interagem com o cenário ao redor.

As ações de merchandising nos pontos de venda também inovam este ano. Em algumas redes de supermercados, os consumidores encontrarão ambientes instagramáveis, com uma réplica 3D do Papai Noel e figurino real. Alguns restaurantes de Gramado/RS, São Paulo, Campos do Jordão, Campinas e Guarujá serão transformados em lojas conceito (flagships) do Natal Coca-Cola para oferecer uma experiência diferenciada aos seus consumidores.

Caravanas iluminadas

Apesar do cenário de pandemia, este ano a Coca-Cola FEMSA ampliou as caravanas iluminadas para 48 cidades dos seis estados em que está presente – São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul -, porém seguindo um rigoroso protocolo de prevenção à Covid-19. Para evitar aglomerações, as rotas e horários não serão divulgados.

O Novo Actros, caminhão da marca Mercedes-Benz reconhecido por utilizar as mais avançadas tecnologias digitais e ter sistemas de segurança conectados, será responsável por liderar as caravanas. “Mesmo sendo um Natal diferente, ele tem de ser iluminado. Por isso, nossa estrela de três pontas está à frente das caravanas levando emoção e magia para públicos de todas as idades. Alinhados com o conceito da campanha, vamos incentivar que todos desfrutem de tudo de forma segura e protegida, mas com o sentimento natalino preservado e merecidamente comemorado, como sempre deve ser”, ressalta Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Agradecemos a Transportes Cavalinho por ter nos conectado a essa tradição que sempre traz novidades na comunicação e na interação com o público. Ao guiar as caravanas, o Novo Actros agrega ainda mais a imagem de inovação à essa ação tão especial de Natal”, diz Leoncini.