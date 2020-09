Coca-Cola abre vagas temporárias em Sumaré

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, abriu postos de trabalho temporário na cidade de Sumaré, onde a empresa opera um Centro de Distribuição (CD) para a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As oportunidades fazem parte do Plano Verão, que visa a contratação de colaboradores temporários para apoiar o aumento significativo na produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada.

A companhia oferece contratação com carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com o mercado. As vagas disponíveis preveem contratação para o período de trabalho até dezembro deste ano, sendo que em alguns casos pode ser estendido até março de 2021 ou até mesmo com a possibilidade de efetivação.

Na cidade de Sumaré, os cargos disponíveis são: ajudante operacional, conferente, operador de empilhadeira e promotor.

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site www.contratando.com.br para que seja direcionado para as vagas disponíveis na Coca-Cola FEMSA Brasil. No site também é possível ter outras informações como quais vagas pedem Ensino Fundamental completo e documentação necessária para cadastro.

O processo seletivo inclui avaliação de currículo, além de testes e entrevistas com a equipe da consultoria de RH Gi Group e gestores da Coca-Cola FEMSA Brasil.