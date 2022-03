Coca-Cola abre inscrições para curso gratuito online para jovens

Jovens que têm entre 16 e 25 anos, moram em comunidades urbanas de baixa renda, já concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e estão à procura de qualificação para conseguir oportunidades de emprego, podem se inscrever até o próximo domingo (27 de março) no Coletivo Online, curso gratuito e 100% digital, do Instituto Coca-Cola Brasil.

O formato do programa permite que o jovem faça o curso de qualquer lugar, a qualquer momento, através de seu WhatsApp, aplicativo amplamente utilizado por jovens que podem ter problemas de conectividade.

O conteúdo do Coletivo Online conta com 11 videoaulas curtas e objetivas, focadas em temas do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

Os participantes terão até 4 semanas para assistir às videoaulas e fazer as atividades práticas. Então, ao final do curso, poderão receber um certificado de conclusão e se cadastrar nas comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar aos processos seletivos de uma rede de parceiros de mais de 400 empregadores.

As vagas para participar do Coletivo Online são limitadas. Para realizar a inscrição, basta acessar o link:

https://www.lys.academy/coletivoCiclo5/bottlers?utm_source=ColetivoFEMSA20221

Tutorial de como se inscrever https://we.tl/t-qsn49kuqyc