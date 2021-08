Cobrança de taxa do lixo gera questionamento

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a cobrança de taxa de coleta de lixo dos proprietários de terrenos do Jardim Pacaembu.

No documento, o parlamentar destaca que foi procurado com questionamentos a respeito da cobrança. “O bairro ainda está em formação e não possui construções e nem moradores. Eles relatam sobre a cobrança da taxa no carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) mesmo não havendo lixo a ser coletado no local”, afirma Marcos Caetano.

No requerimento, o vereador questiona qual a justificativa para a cobrança da taxa de coleta de lixo nos bairros que ainda estão em formação e se existe a possibilidade do cancelamento da cobrança aos proprietários de terrenos do Jardim Pacaembu e de outros bairros nas mesmas condições. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (5).